C’est le roi de la cuisine. Il mixe, râpe, tranche, pèse, coupe et cuit : le robot ménager cuiseur a, depuis les années 70, une place prépondérante dans les cuisines des Français. Un marché où la guerre des prix fait rage. Face aux fameux Thermomix à 1 299 euros ou à son concurrent direct, le Cook Expert XL de Magimix à 1 399 euros, de nouveaux venus cassent les prix : 369 euros pour le Monsieur Cuisine de Lidl ou encore 359 euros pour le dernier né des robots, produit par Intermarché. Silencieux, moteur plus puissant, promesse de cuisiner comme un top chef ? les arguments pour gagner cette bataille entre fabricants se multiplient. Mais les prix élevés garantissent-ils vraiment la qualité ? Et les robots à petits prix sont-ils à la hauteur ? Et peuvent-ils vraiment rivaliser avec les stars du marché ?
Réalisateur : Lamarche Grégoire, Nehlig Laurianne