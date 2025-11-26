Article

Professionnels du bâtiment, paysagistes ou collectivités : lorsque vos chantiers nécessitent un soutien solide, un aménagement durable ou une base résistante, l’enrochement et la livraison d’agrégats sont deux prestations indispensables. Implanté autour de Gignac et Saint-André-de-Sangonis, Simon TP met à votre disposition son expertise en terrassement, enrochement et approvisionnement en matériaux pour répondre efficacement aux besoins des professionnels de l’Hérault.

Avec plus de 10 ans d’expérience, nos équipes interviennent rapidement sur vos chantiers et vous garantissent un travail rigoureux, conforme aux normes de sécurité et parfaitement adapté à vos contraintes techniques.

Enrochement pour professionnels : des solutions fiables et durables

L’enrochement consiste à disposer des blocs rocheux ou en béton pour stabiliser un terrain, retenir la terre ou protéger une zone contre les risques d’érosion ou de glissement. Ce type d’ouvrage est indispensable sur les chantiers situés :

sur un terrain pentu ,

, en bord de route ,

, près d’un plan d’eau ,

, sur un sol meuble ou instable,

ou pour créer des soutènements nécessaires à la construction.

Un savoir-faire adapté aux besoins des pros

À Gignac, Saint-André-de-Sangonis et dans tout le secteur de l’Hérault, Simon TP réalise vos travaux d’enrochement avec une maîtrise pointue des techniques de stabilisation. Nous travaillons avec des blocs décimétriques à métriques, choisis selon :

la pente du terrain,

la hauteur du soutènement,

l’usage prévu,

l’intégration paysagère.

Grâce à notre matériel performant – dont une pince de manutention adaptée au levage et à la pose des blocs – et à nos ouvriers qualifiés, nous assurons un résultat solide, esthétique et durable.

Enrochement paysager : sublimer et structurer vos aménagements extérieurs

L’enrochement ne se limite pas aux soutènements techniques. Il offre aussi de nombreuses possibilités dans l’aménagement extérieur, notamment pour les professionnels du paysage, les domaines viticoles, les hôtels, les campings ou les collectivités.

Nous proposons des solutions pour :

structurer un jardin en pente ,

, créer des murets naturels ,

, installer des paliers propices à la plantation,

propices à la plantation, embellir les abords d’une piscine ou d’une terrasse ,

ou d’une , dessiner des chemins et des zones décoratives.

Les blocs utilisés emmagasinent la chaleur, créent des microclimats, favorisent la végétalisation et apportent un charme naturel incomparable. Une technique idéale pour transformer un relief contraignant en un véritable atout esthétique.

Livraison d’agrégats pour professionnels à Gignac & dans l’Hérault

En complément de nos prestations d’enrochement, nous assurons la livraison d’agrégats directement sur vos chantiers. Nous proposons :

sable,

gravier,

terre végétale,

tout-venant,

galets,

matériaux pour fondations et remblais.

Nos livraisons sont planifiées selon vos impératifs de chantier afin de vous fournir les quantités nécessaires, au bon moment. Nous intervenons auprès des entreprises du BTP, artisans, architectes paysagistes, exploitations agricoles et collectivités locales.

Une logistique flexible et réactive

Grâce à une flotte adaptée et à une excellente connaissance du secteur de Gignac et de Saint-André-de-Sangonis, nous assurons un acheminement rapide, même dans les zones d’accès difficile. Notre objectif : vous permettre de travailler sans interruption et dans les meilleures conditions.

Pourquoi faire appel à Simon TP ?

âœ” Plus de 10 ans d’expérience dans le terrassement et l’aménagement extérieur

âœ” Interventions dans tout l’Hérault, autour de Gignac, Saint-André-de-Sangonis et Montpellier

âœ” Un matériel performant adapté aux projets professionnels

âœ” Des ouvrages robustes, durables et esthétiques

âœ” Une expertise combinée : enrochement + livraison d’agrégats (un seul prestataire pour tout gérer)

âœ” Conseils personnalisés selon la nature du sol et vos objectifs d’aménagement

Vous avez un projet d’enrochement ou besoin d’une livraison d’agrégats pour un chantier professionnel ?

Contactez Simon TP : votre expert local en terrassement autour de Gignac & Saint-André-de-Sangonis.