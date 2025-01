Documentaire

7 milliards d’euros c’est ce que les Français dépensent chaque année pour faire réparer leurs voitures ! La main d’oeuvre du garagiste est facturée 90 euros de l’heure, mais ce qui coûte le plus cher habituellement : ce sont les pièces détachées.

Quand ça concerne l’intérieur ou le moteur, pas de problème, le marché est ouvert à la concurrence. Du coup, on peut trouver des pièces détachées pas trés chères, surtout grâce à internet. Ca se complique, quand on possède une voiture française et qu’on touche à la carrosserie ! Là, on n’a pas le choix, il faut acheter Renault, Peugeot ou Citroën.

L’union européenne a beau faire les gros yeux, la France protège son industrie coûte que coûte. Quelles conséquences pour le consommateur ? Comment certains automobilistes font-ils pour contourner la loi ? Et existe-t-il des bons plans pour réduire sa facture ?

Documentaire réalisé par Adrien Rappoport, montage de Benjamin Ambart