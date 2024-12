Article

Les marchés européens des véhicules d’occasion sont ouverts à tous, ce qui élargit nos capacités non seulement dans le choix du modèle et du type de voiture, mais également dans les conditions appropriées pour réaliser la transaction. Le succès de l’achat dépend non seulement de la précision avec laquelle nous évaluons l’état technique de la voiture, mais également de la connaissance de l’historique de fonctionnement du véhicule. Comment vérifier une voiture européenne ? Par code VIN – un identifiant unique de la voiture, qui cache toute une histoire sur la vie de la voiture. Parlons-en plus en détail.

Pourquoi vérifier l’historique d’une voiture d’Europe

Chaque voiture a sa propre histoire, et celle-ci peut en grande partie affecter son état technique, sa durée de vie et son statut juridique. Les accidents, les catastrophes naturelles et les conditions d’exploitation sont les principales raisons qui non seulement réduisent la durée de vie d’une voiture, mais rendent également son fonctionnement dangereux.

La participation à un accident n’entraîne pas toujours des dysfonctionnements graves, mais il n’est pas toujours possible de déterminer le degré de leur gravité lors de l’achat. Connaissant l’historique et les faits de participation aux accidents de la route, disposant d’informations sur les réparations et l’entretien, nous pouvons tirer une conclusion sur l’état technique de la voiture. Pour ce faire, vous devrez vérifier la voiture à l’aide du code VIN.

Il en va de même pour l’aspect juridique de la question. Le marché secondaire est le principal lieu de vente de voitures avec un mauvais historique, répertoriées comme volées et parfois même mises en gage. La vérification du code VIN aidera à faire la lumière sur le statut juridique de la voiture.

Que peut-on découvrir grâce au code VIN d’une voiture d’Europe ?

Le VIN est un identifiant unique attribué à un véhicule en usine. Il se compose de 17 chiffres et symboles, qui sont regroupés en groupes responsables de certaines informations. Voici quelques informations générales sur les données contenues dans le code VIN.

L’identifiant est conforme aux normes adoptées en Amérique du Nord et au Canada. Tous les constructeurs européens y adhèrent. Dans le code, chaque numéro (symbole) ou leur groupe stockent certaines données sur la voiture :

Positions 1-3. Indice du fabricant. Le premier chiffre vous renseignera sur le pays, en utilisant la deuxième position, vous pourrez connaître le code du fabricant et le troisième est le type de véhicule.

Positions 4-8. Modèle, type de groupe motopropulseur et de carrosserie, type de transmission et autres caractéristiques techniques.

9ème position. Conçu pour protéger le code contre la contrefaçon.

10ème position. Année de fabrication de la voiture.

11ème position. Caractéristiques générales du fabricant.

12-17ème position. Numéro de carrosserie et séquence d’assemblage.

Où vérifier le code VIN d’une voiture de l’UE

L’inspection de voiture peut être effectuée indépendamment ou via des systèmes payants qui génèrent des rapports basés sur le code VIN. Dans le premier cas, on utilise les services en ligne du gouvernement qui, sur demande, fournissent certaines informations sur la voiture, par exemple les données d’immatriculation ou l’état de la voiture. Leur inconvénient est que pour collecter des informations qui vous aideront à décider d’acheter ou non une voiture, vous devrez y consacrer beaucoup de temps et, dans certains cas, de l’argent (certaines informations peuvent être fournies moyennant des frais).

Une option alternative consiste à utiliser des services spéciaux qui génèrent des rapports basés sur le code VIN. Les systèmes en ligne les plus populaires pour vérifier les codes VIN sont :

Carfax

Autocheck

Checkcar.vin

Parlons-en brièvement.

Carfax

L’un des plus anciens systèmes de vérification du VIN qui dans les premières années fournissait des rapports par fax. D’où le nom du service. La base de données Carfax contient des données sur des millions de voitures aux États-Unis, au Canada et en Europe. À l’époque, Carfax était la seule alternative aux services d’experts, qui n’étaient pas bon marché.

Si vous souhaitez savoir comment obtenir un rapport Carfax gratuit, vous pouvez le faire en suivant le lien.

Autocheck

Fournit des informations détaillées sur la voiture, notamment des informations sur les accidents, les dommages, les ventes de voitures sur les marchés gris, les rappels du constructeur automobile, les données de kilométrage, l’entretien, etc.

Autocheck dispose d’un système de notation. Toutes les informations fournies sont évaluées sur un système de 100 points. Le service compare également les données du véhicule en question avec les caractéristiques des autres voitures de la base de données.

Checkcar.vin

Créé relativement récemment, mais qui gagne déjà une grande popularité, est un service en ligne permettant de vérifier une voiture par code VIN. Sa principale caractéristique est une grande quantité d’informations, nettement supérieure à celle des autres systèmes. Essentiellement, il fournit des données agrégées que l’on trouve dans Autocheck et Carfax.

Checkcar.vin propose des services sur une base gratuite et payante. Le rapport gratuit contient des données sur le pays dans lequel la voiture a été produite, le modèle, les immatriculations et le statut juridique. La version étendue payante contient un volume d’informations qui sera suffisant pour prendre une décision dans la grande majorité des cas :

caractéristiques techniques du véhicule ;

participation à un accident ;

immatriculations de la voiture ;

cas d’assurance ;

informations sur le statut (mis en gage, mis au rebut, vol, etc) ;

maintenance, réparations, modifications de configuration.

Vérifier le code VIN d’une voiture d’Europe sur Checkcar.vin vous offre les avantages suivants :

vous n’avez pas besoin de collecter des informations auprès de différentes sources : vous obtenez un rapport complet dans un seul endroit, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent ;

vous recevez un volume d’informations qui n’est disponible dans aucun système de vérification du code VIN ;

possibilité de recevoir un rapport gratuit ;

grand choix de méthodes de paiement.

Dans la grande majorité des cas, nous recommandons d’utiliser la version payante étendue du rapport pour vérifier les voitures en provenance d’Europe. Son coût est faible, mais dans ce cas, le risque de falsification, de vices cachés et de restrictions légales d’exploitation est pratiquement réduit à zéro.