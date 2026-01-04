Elle ne vous quitte pas en vacances et on la retrouve sur le sable tous les étés : la...
Ménage, rangement, minimalisme : enquête sur notre obsession de l’ordre… Lingettes à usage unique, services de tri payants, vêtements...
Énergie, courses, voiture : jusqu’où faut-il aller pour sauver son pouvoir d’achat ? Perte de revenus réels, charges fixes...
Lunettes à 45 €, montures design, verres traités : peut-on s’équiper sans se ruiner ? Verres correcteurs, montures design,...
Véronique est mère de deux enfants et est vraiment nulle en orthographe. Elle le vit de plus en plus...
Les prix de l’électricité et du gaz ont considérablement augmenté ces dernières années et les Français sont de plus...
Dates limites de consommation : quand un fabricant fournit involontairement la preuve qu’elles pourraient être allongées.
Des smartphones qui ressemblent à des neufs, vendus à moitié prix. Le marché du téléphone d’occasion est en plein...
L’achat d’une voiture d’occasion représente une excellente alternative au neuf, mais encore faut-il bien cerner vos besoins pour faire...
Vous avez déjà vécu cette scène : votre petit trésor laisse tomber sa tétine pour la énième fois, et...
Le « Made in France », il serait salutaire pour nos entreprises, nos emplois et nos terroirs… tout en...
En Suisse, près de 1,8 millions de personnes souffrent de handicap, plus ou moins sévères, soit près de 20%...
Les promotions en ligne sont une opportunité séduisante pour économiser sur vos achats, mais elles peuvent aussi s’accompagner de...
Aimeriez-vous avoir un panneau publicitaire dans votre jardin ? Les 79% de Français qui estiment que la pub est...
À l’heure qu’il est, des fonctions qui devaient revenir à l’homme ont été peu à peu dévalisées par les...
En France, on dénombre près de 1600 hypermarchés. Ces magasins sont devenus indispensables dans la vie quotidienne des français....
Les événements, qu’ils soient professionnels ou privés, sont des occasions idéales pour créer des souvenirs mémorables et marquer les...
Peut-on se passer de sa voiture ? Un cycliste chevronné et un inconditionnel de l’automobile ont accepté de confronter...
Les gemmes, ces trésors de la terre, captivent l’humanité depuis des millénaires. Non seulement elles embellissent avec éclat, mais...
Écharpe, sac à main, passeport… ces précieuses fournitures égarées ne finissent pas spécialement dans les mains de malfrats ou...
