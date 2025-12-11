Documentaire

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont des polluants persistants qui contaminent les sols et les eaux en Suisse comme ailleurs. On en trouve dans beaucoup d’objets de consommation courante, tels que le fart pour les skis, le revêtement de poêles à frire, le fil dentaire, ou encore les tentes de camping. Ces substances sont très utilisées par l’industrie depuis les années 70, mais elles se révèlent nocives pour la santé et l’environnement. Un reportage de Kassenturz adapté par ABE.

Que doit-il être entrepris aujourd’hui au niveau de la décontamination des sols et des eaux en Suisse ? Il n’existe actuellement pas de valeurs limites autorisées pour ces substances dans notre pays. Pour quelles raisons ? L’Union européenne étudie d’autre part actuellement une interdiction généralisée de PFAS. Est-ce aussi la voie à suivre pour la Suisse ? Linda Bourget en parle avec Christiane Wermeille, cheffe de la section Sites contaminés de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

L’ordinateur occupe une place centrale dans l’existence de la plupart d’entre nous. C’est même devenu un objet nécessaire pour quantité d’étudiants. Reportage dans le canton de Fribourg où certains apprentis sont obligés d’amener leur propre appareil en classe.

Quel que soit son âge, il n’est pas facile de choisir un ordinateur. Une plateforme baptisée « Les Numériques » s’est spécialisée, entre autres articles qui se branchent, dans les tests d’ordinateurs portables. Mais à quels critères faut-il être attentif ? Les explications d’un des spécialistes de cette plateforme.

Les consommatrices et les consommateurs qui désirent acquérir un ordinateur portable sont-ils bien conseillés dans les magasins spécialisés ? Notre recherchiste a fait le tour de différentes enseignes de tous les cantons romands. ABE a ensuite demandé à une experte d’évaluer leurs propositions.

Pour quelle raison aucun Mac n’a été proposé à notre recherchiste lors de son périple ? Lors de cette tournée, on lui a souvent proposé d’acheter un antivirus. Est-ce bien utile ? D’autre part, les prix des ordinateurs ont-ils bien tendance à baisser ? Linda Bourget en discute avec François Jeannet, le journaliste qui signe ces reportages.

Les personnes qui désirent s’équiper à moindre coût ont la possibilité de se tourner vers le marché de la 2ème main. Il ne s’agit cependant pas de vieilles machines mais d’ordinateurs quasi neufs, retournés au magasin et revendus à prix cassés.