C’est une annonce qui a mis le feu aux poudres. En décidant la hausse des taxes sur les carburants pour inciter le passage à la voiture électrique, le gouvernement a fait descendre dans la rue des centaines de milliers de Gilets jaunes. Mais est-ce vraiment la solution pour rouler économe et écolo ? Actuellement, il y aurait 30 000 véhicules 100 % électriques sur le marché français. Les premiers prix sont à 20 000 euros. Ce prix d’achat élevé est-il rapidement amorti à l’usage ? Et la voiture 100 % électrique est-elle finalement plus écologique qu’un modèle diesel ou essence ?