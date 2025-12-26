Les étudiants ont souvent du mal à trouver un appartement dans les grandes villes. Campus vert, une association située dans le nord de la France a trouvé une solution d’hébergement un peu atypique : les loger chez des fermiers à la campagne.Grâce à cette formule qui existe depuis 1995 et qui se développe peu à peu , les étudiants sont logés dans des appartements de plus de 30m2 à un prix très avantageux comparé au prix des logements en centre ville. Le concept séduit de plus en plus d’étudiants. 

Un documentaire de Gina Lunkiesa