Documentaire

En Suisse, près de 1,8 millions de personnes souffrent de handicap, plus ou moins sévères, soit près de 20% de la population. Ces personne ont dû repenser fondamentalement leur quotidien, à la suite d’une maladie ou d’un accident. Au défi que cela représente se rajoute la difficulté de participer pleinement à la vie en société, de manière autonome et avec les mêmes chances que n’importe qui. ABE a rencontré une artiste de cirque, devenue paraplégique à la suite d’un accident et un retraité genevois malvoyant.

Qu’est-ce qui est le plus compliqué pour les malvoyants qui font leurs courses dans de grands supermarchés ? Qu’a prévu Migros pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap, grâce notamment aux nouvelles technologies ? François Egger en parle avec Richard Noli, retraité et malvoyant, et Tristan Cerf, porte-parole Migros.

La mobilité est une condition indispensable à la vie en société. L’ensemble du réseau des transports publics devrait être entièrement accessible aux personnes handicapées fin 2023. Mais on est encore loin du compte. Reportage.

Plus de 300 gares ne seront pas accessibles fin 2023. Cela fait beaucoup en sachant que la loi sur l’égalité pour les personnes en situation de handicap date de 2002.

Les CFF ont eu 20 ans pour mettre cette loi en application, ça fait beaucoup d’années. Qu’est-ce qui va être mis en œuvre pour les gares et les espaces qui ne seront pas aux normes fin 2023 ? Peut-on dire que les CFF prennent véritablement au sérieux l’égalité pour les personnes en situation de handicap ? Les réponses de Sabine Baumgartner, porte-parole CFF, au micro de François Egger.

Se déplacer est un véritable défi pour les personnes en situation de handicap. Selon les personnes, même prendre le train, par exemple, peut se révéler compliqué, et les tarifs des entreprises spécialisées sont très élevés. François Egger en discute avec Jesse Furblur, une jeune femme qui souffre de plusieurs handicaps.

Les nouvelles technologies sont source d’espoir pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. Mais les avancées technologiques peuvent aussi coûter très cher, et le soutien financier ne suit pas toujours. Reportage.