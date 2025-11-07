Documentaire

Le covering automobile connaît un véritable engouement. De plus en plus de passionnés choisissent cette solution moderne pour personnaliser, protéger ou relooker leur véhicule sans passer par la case peinture. Moins coûteux, plus rapide et surtout réversible, le covering s’impose comme une alternative intelligente à la peinture traditionnelle.

Qu’est-ce que le covering automobile ?

Le covering consiste à appliquer un film vinyle adhésif sur la carrosserie d’un véhicule afin d’en modifier l’apparence. Ce film, dit « coulé », est conçu pour épouser parfaitement les formes, les courbes et les reliefs d’une voiture. Contrairement à une peinture, il ne nécessite pas de travaux lourds ni de démontage complet.

Les films modernes sont repositionnables et dotés de micro-canaux d’air, ce qui évite la formation de bulles pendant la pose. Une fois marouflé et chauffé, le film devient souple et durable. Il protège la peinture d’origine contre les rayures, les projections et les UV.

Un autre atout majeur du covering est sa réversibilité : il est possible de retirer le film sans abîmer la peinture, à condition qu’elle soit en bon état. Cette flexibilité séduit autant les particuliers que les professionnels qui souhaitent faire évoluer régulièrement le style de leur flotte.

Les possibilités esthétiques sont presque infinies : finition brillante, satinée, mate, métallisée, carbone, ou encore “color-flip” (changement de teinte selon l’angle de la lumière). Le covering devient ainsi un moyen d’expression pour tous les passionnés d’automobile.

Pourquoi de plus en plus d’automobilistes choisissent le covering

Face à une peinture complète souvent coûteuse, le covering offre une solution plus abordable et rapide. En moyenne, un covering complet coûte de deux à trois fois moins cher qu’une peinture de qualité équivalente. L’immobilisation du véhicule est réduite à quelques jours seulement.

Le covering permet également de changer de style sans engagement durable. Les amateurs de tuning, les entreprises ou les conducteurs souhaitant simplement rafraîchir leur voiture apprécient cette liberté.

Mais si le covering s’est autant démocratisé ces dernières années, c’est aussi grâce à la puissance des réseaux sociaux. Sur TikTok et Instagram, les transformations spectaculaires avant/après attirent des millions de vues. Certaines influenceuses comme Morgane Quetier ont contribué à populariser cette tendance en montrant le résultat bluffant de véhicules entièrement recouverts de vinyle.

Selon Yves, fondateur du site covering.fr et formateur professionnel, la demande a littéralement explosé ces deux dernières années, en grande partie grâce à ces plateformes. Il observe que les vidéos avant/après fascinent les passionnés d’automobile et que certaines personnalités, comme Morgane Quetier, ont joué un rôle clé dans cette popularisation. Elles ont montré au grand public que le covering pouvait être à la fois esthétique, technique et accessible.

Cette mise en lumière a donné envie à une nouvelle génération d’automobilistes et d’apprentis poseurs de se lancer dans l’aventure du covering. Beaucoup cherchent désormais à personnaliser leur véhicule ou à suivre une formation pour en faire un métier à part entière.

Les grandes marques de films covering automobile

Le marché du covering s’appuie sur plusieurs fabricants réputés pour la qualité de leurs matériaux et leurs technologies exclusives. Voici un aperçu des marques les plus utilisées par les professionnels.

3M – L’efficacité et la durabilité

Pionnier du secteur, 3M est une référence mondiale. Sa série 2080 a remplacé la célèbre 1080. Ce film multicouche offre une conformabilité exceptionnelle et un film protecteur (PFL) sur les coloris brillants pour éviter les micro-rayures pendant la pose.

Les technologies Controltac™ et Comply™ assurent un positionnement précis et une pose sans bulles. Sa durabilité peut atteindre jusqu’à 8 ans selon les conditions d’exposition. La gamme propose plus d’une centaine de teintes et de textures.

Avery Dennison – La précision et la souplesse

La gamme Supreme Wrapping Film (SW900) est connue pour sa qualité premium. Grâce à la technologie Easy Apply™ RS, le film glisse facilement sur la carrosserie avant d’être marouflé, ce qui facilite le travail sur les zones complexes.

Les finitions brillantes, satinées, mates et texturées offrent un rendu professionnel remarquable. Selon la couleur et l’entretien, la durabilité peut aller jusqu’à 10 ans en pose verticale.

Hexis – L’excellence française

Marque française incontournable, Hexis fabrique ses films HX20000 à Frontignan. Ces vinyles multicouches sont dotés de la technologie HEX’Press, qui facilite la pose grâce à un réseau de micro-canaux d’air.

Leur épaisseur légèrement supérieure (environ 100 µm) assure une belle opacité et une bonne résistance aux contraintes mécaniques. La durabilité moyenne est estimée entre 5 et 6 ans, en fonction de la finition et de l’exposition.

Comparatif synthétique

Marque Technologie principale Épaisseur moyenne Durabilité (verticale) Points forts 3M 2080 Controltac™ / Comply™ 90 µm Jusqu’à 8 ans Pose facile, film protecteur, large choix Avery SW900 Easy Apply™ RS 80–119 µm Jusqu’à 10 ans Souplesse, textures variées, rendu haut de gamme Hexis HX20000 HEX’Press 100–110 µm 5–6 ans Fabrication française, excellente adhérence

Préparation du véhicule

La pose d’un covering demande précision, rigueur et patience. Avant toute application, le véhicule doit être parfaitement propre, décontaminé et dégraissé. Une surface lisse, exempte de cire, de silicone ou de poussière, est indispensable pour assurer une bonne adhérence du film.

La préparation commence par un lavage complet au shampooing pH neutre, suivi d’un essuyage minutieux. Si la carrosserie présente des impuretés, un passage à la clay bar permet d’obtenir une surface parfaitement douce.

On termine par un dégraissage à l’alcool isopropylique (IPA), en insistant sur les arêtes, joints et creux.

Lorsque c’est possible, il est conseillé de retirer les logos, poignées ou baguettes pour un rendu plus propre.

La pose doit être réalisée dans un espace fermé, propre et tempéré (20 à 25 °C).

Les outils indispensables pour la pose

Les principaux outils utilisés sont :

un racloir ou squeegee avec feutre de protection ; un pistolet thermique (ou décapeur) pour assouplir le film et épouser les formes ; un cutter à lame neuve ou Knifeless Tape pour les découpes précises ; des gants de pose et microfibres propres pour la finition.

Pose du film

L’application du film se fait à sec, sur une surface parfaitement sèche et dégraissée.

Après positionnement, le film est marouflé progressivement du centre vers les bords afin d’évacuer l’air et de garantir une tension régulière.

Le pistolet thermique permet de ramollir le vinyle pour qu’il suive les courbes et reliefs.

Une post-chauffe à environ 90 °C stabilise ensuite le film sur les zones étirées et empêche toute rétractation.

Entretien du covering

Pour conserver un covering durable, il est recommandé de laver le véhicule à la main avec un shampooing pH neutre et une éponge douce.

Les stations haute pression doivent être utilisées avec précaution : toujours à bonne distance et jamais directement sur les bords du film.

Évitez également les produits abrasifs ou à base de solvants.

Certains fabricants proposent des nettoyants spécifiques qui prolongent la couleur et la brillance du covering.

Un covering bien posé et entretenu conserve son aspect neuf pendant plusieurs années, tout en protégeant efficacement la peinture d’origine.

Quelle est la durée de vie réelle d’un covering ?

La longévité dépend de nombreux facteurs : qualité du film, conditions d’exposition, entretien et teinte choisie.

Les fabricants communiquent des durées indicatives, souvent calculées pour une exposition verticale (portes, ailes, hayons). Les surfaces horizontales, plus exposées au soleil, vieillissent plus vite.

En moyenne :

Un covering vertical dure entre 6 et 10 ans .

. Un covering horizontal (capot, toit) peut nécessiter un remplacement après 3 à 5 ans.

La qualité de la pose joue aussi un rôle clé. Une pose professionnelle garantit une meilleure adhérence et limite le risque de décollement prématuré.

Le cadre légal du covering automobile

En France, le covering n’est pas considéré comme une modification majeure du véhicule tant qu’il reste réversible et ne modifie pas ses caractéristiques techniques. Cependant, en cas de changement de couleur dominante (par exemple, noir à blanc), il est recommandé de déclarer la modification à son assureur, voire d’actualiser la couleur sur la carte grise via le site de l’ANTS.

En Belgique, la réglementation est plus stricte : tout changement de teinte principale doit être signalé à la DIV et à l’assurance.

Ces démarches simples permettent d’éviter tout litige en cas d’accident ou de contrôle. En pratique, la plupart des automobilistes se conforment à cette règle uniquement en cas de changement complet de couleur.