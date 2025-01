Documentaire

Des passionnés en quête de liberté bichonnent leurs vieux vélomoteurs On les croyait disparus, mais pas du tout ! Les vélomoteurs, les cyclomoteurs ou les boguets sont encore bel et bien là. Entretenus, bichonnés, customisés, pour les fans de ces machines c’est le graal. Ils sont prêts à tout pour rouler à 30 km heure dans des joyeuses pétarades. Pour ces marginaux, faire des virées à petite vitesse entre amis, c’est une ode à la lenteur et à la liberté qui contraste avec nos sociétés dans lesquelles on doit aller, comme des fous, toujours de plus en plus vite.