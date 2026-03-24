Plus de 40 ans après le retrait de la marque de toute compétition automobile, on continue à fabriquer des voitures de course Matra neuves. Des voitures refabriquées à l’identique, par une poignée de passionnés, qui font perdurer un mythe absolu. Dans ce documentaire de 52 minutes, nous avons raconté leur histoire, mais également, par flash-backs, une décennie (1964-1974) où ces voitures françaises ont dominé le monde.

Un documentaire de Hervé Brèque, Philip Dupuis