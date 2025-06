Conférence

Dans un monde en perpétuelle évolution, la coopération apparaît comme une pierre angulaire pour bâtir une société véritablement inclusive. Loin d’être un simple concept, elle constitue un levier essentiel pour transcender les clivages sociaux, économiques et culturels. Coopérer, c’est avant tout reconnaître l’autre dans sa différence, accepter la pluralité des expériences, des identités et des parcours de vie, et œuvrer ensemble à la construction d’un avenir commun. Cette dynamique collective permet non seulement d’élargir le champ des possibles, mais aussi de lutter contre les discriminations systémiques qui entravent l’accès équitable aux droits et aux ressources.