Documentaire

Tourisme local, activités insolites, reconversion par passion, écologie : Airbnb bouscule les codes du voyage avec ses « expériences », souvent réservées depuis la même plateforme que les hébergements. Mais entre promesses d’authenticité et prestations parfois approximatives, l’offre divise. Ce documentaire explore les coulisses de ce nouveau marché touristique.

À travers les témoignages d’utilisateurs, d’hôtes et de guides professionnels, il dévoile les tensions et les opportunités d’un secteur en mutation. Et il interroge aussi les nouvelles attentes des voyageurs, de plus en plus sensibles à l’impact écologique de leurs vacances. Entre innovation et contradictions, immersion dans un loisir en pleine transformation.