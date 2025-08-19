Pour éviter discriminations, insultes et rejet familial, la plupart des gays de Guyane choisissent de rester le plus discrets possible. Certains d’entre eux préfèrent même se renier complètement et optent pour le mariage. Difficile en effet d’assumer son homosexualité dans cette société où les standards machistes ont la dent dure. Pour preuve, si le mariage homosexuel est autorisé depuis cinq ans, deux couples d’hommes seulement se sont unis à la mairie. Mais de Cayenne à Saint-Laurent, des anonymes et des acteurs du monde associatif s’engagent pour faire avancer la cause et lever le tabou. Chrys, Emiliano, Moïse et Yannick témoignent.
Réalisation : Clément Bellorini