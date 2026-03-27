Documentaire

Près de 200 fermes disparaissent chaque semaine en France. C’est la conséquence directe du départ massif des agriculteurs à la retraite. Qui pour prendre la suite ? Alors que les enfants d’agriculteurs ne sont souvent plus candidats à la reprise, la relève repose sur des jeunes qui ne sont pas issus du monde agricole.

« ARTE Regards » suit en Aveyron deux couples de jeunes personnes qui s’apprêtent à devenir paysans. Où trouver l’argent nécessaire pour racheter l’exploitation ? Comment allier vie privée et vie professionnelle ? Pour Sylvain et Sarah, deux trentenaires originaires de la région parisienne, tout l’enjeu est de s’entendre avec Jean-Claude, le cédant, sur le prix du matériel et du cheptel. Jessica et Loïc, la vingtaine, se sont endettés pour reprendre un élevage de brebis laitières. Mais alors que viennent de naître leurs jumeaux, parviendront-ils à gérer seuls la naissance des agneaux, clef de voûte d’une production de lait garantie ?

Reportage (France, 2026, 31mn) disponible jusqu’au 02/03/2027