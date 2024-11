Documentaire

Art de la scène typiquement américain, le stand-up a su dépasser les frontières de la langue et les différences culturelles pour se répandre dans le monde entier. De New York à Kiev, cet épisode nous emmène aux confins des territoires qu’il a conquis, y compris au sein des régimes autocratiques ou dans des zones de guerre, où des humoristes tentent de résister, avec pour armes leur micro et leur sens de la dérision.

Le mot « stand-up » a été inventé aux États-Unis au début du XXe siècle pour désigner une nouvelle manière de raconter des blagues, debout devant un micro sur une petite scène, dans de discrètes salles la plupart du temps en sous-sol. Dans ces comedy clubs, l’humour délaissait les gags vaudevillesques pour prendre le tour de conversations familières, nourries d’anecdotes autobiographiques. Son carburant n’était plus la gestuelle, mais la langue – complice, rigolarde, parfois vulgaire, moqueuse envers les autres comme envers soi-même. Au cours des deux dernières décennies, ce mode d’expression anglo-saxon s’est étendu au reste du monde, sortant de la confidentialité des clubs pour intégrer la pop culture via la multiplication des estrades, l’avènement des réseaux sociaux et des plates-formes de streaming. À travers les témoignages sans fard d’experts ou de pros de la punchline (Blanche Gardin, Haroun, Hannah Gadsby, Merwane Benlazar et bien d’autres) et de nombreux extraits de spectacles, cette série documentaire analyse le phénomène, montrant comment l’art de faire rire a su évoluer, pour prendre le pouls de la société et en refléter les débats et failles.

Le tournage du premier épisode a eu lieu entre le printemps et l’été 2023.

Une série documentaire de Guillaume Orignac (France, 2024)

Documentaire disponible jusqu’au 22/09/2027