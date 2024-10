Conférence

Nous ne pouvons penser la professionnalisation des métiers de l’enseignement en dehors de toute considération d’ordre éthique. Or, peu de choses sérieuses ont été dites et écrites sur l’éthique professorale. Nous montrerons que celle-ci s’adosse à trois vertus : la vertu justice, la vertu de bienveillance et la vertu de tact. Il ne s’agit pas seulement de répondre de soi, de l’autre, mais plus fondamentalement de la relation elle-même.