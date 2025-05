Documentaire

Bienvenue aux puces de Saint-Ouen, un marché hors norme où se côtoient luxe discret et survie quotidienne. À quelques minutes du périphérique parisien, les caméras de Quartier Général vous plongent dans l’univers foisonnant des puces de Saint-Ouen, plus grand marché d’antiquités au monde. Entre objets rares, vêtements vintage, créations originales et trésors sortis des poubelles, ce lieu attire jusqu’à 300 000 visiteurs chaque week-end.On y suit Benoît et Olivier, antiquaires au carnet d’adresses international, Bris, jeune styliste hip-hop qui personnalise ses textiles sur place, ou encore George, chiffonnier vénézuélien qui revend ses trouvailles au carré des bifins. À travers leurs parcours, se dessinent les enjeux économiques et sociaux d’un lieu où se côtoient millionnaires, créateurs, clients populaires et vendeurs à la sauvette. Mais Saint-Ouen, c’est aussi un terrain sous tension pour la police, confrontée à la contrefaçon et aux trafics nocturnes. Entre rêve de réussite et lutte pour survivre, ce documentaire explore un microcosme unique de la société française.