Documentaire

Une plongée dans le monde déroutant et inquiétant des « antisystèmes ». Anti-vax, gilets jaunes ultras, gourous anti-républicains ou encore partisans des extrêmes, tous s’unissent dans leur bataille contre « le système ». Un mot devenu le symbole d’une fracture profonde entre l’État et certains citoyens qui ne trouvent plus leur compte dans le modèle républicain et se méfient des médias. Pendant plusieurs mois, Lauriane David a tenté de nouer le dialogue pour comprendre qui ils sont, qui est à leur tête et jusqu’où ils sont prêts à aller en menant leurs actions.