Documentaire

Le selfie, ou autoportrait pris avec un téléphone portable, est la face la plus visible d’un marketing auquel il est très difficile d’échapper désormais : le « personal branding », cette construction de l’image de soi décuplée par l’usage du numérique en général, et des réseaux sociaux en particulier. À travers les photos que nous diffusons sur le web, nous vendons en effet notre image tout en dévoilant une part de notre intimité, et nous pouvons nous regarder à loisir, tel un Narcisse qui pourrait s’admirer devant mille miroirs. Une identité numérique qui finit par être un masque et où l’image devient un marché… avec des conséquences profondes sur la construction de la personnalité et l’estime de soi chez les plus jeunes.

Réalisation : Noémie Mayaudon