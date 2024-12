Documentaire

« Boloss ». « Sale pute ». « Connard ». « T’es qu’une merde ». Grosse vache ». « PD » … Ces insultes, mais aussi les humiliations, les brimades, les mises à l’écart, les rumeurs, les crachats, les coups… Une violence physique et/ou morale. Infligée de façon répétée. Et en plus ça dure longtemps… Par un ou plusieurs élèves. Avec en prime, les réseaux sociaux comme complices. C’est ça le harcèlement scolaire. Ce film est un manifeste contre cette violence à l’école, dans les collèges et les lycées. Ca concerne des dizaines de milliers d’élèves. Certains en meurent. Ce documentaire risque de vous choquer. Un film inédit d’Andrea Rawlins-Gaston, réalisé par Laurent Follea et Andrea Rawlins-Gaston. Une production Capa Presse : Guylaine Loquet pour infrarouge.