Documentaire

La France fait face à une crise majeure : les inondations ravagent villes et campagnes, engloutissant maisons, commerces et vies. De Michel Veillard à Le Lavandou, en passant par les quartiers d’Hiddron ou La Palue, ce documentaire plonge au cœur du combat des habitants, des élus et des experts face à une montée des eaux implacable.

Entre erreurs d’urbanisme, imprudences politiques et changements climatiques, comment comprendre cette catastrophe qui menace des millions de Français ? Quels sont les vrais risques et les conséquences humaines et économiques de ces inondations toujours plus fréquentes et violentes ?

Nous suivons plusieurs familles et communes qui luttent pour préserver leur quotidien face à la montée des eaux. Des zones officiellement classées « sans risque » sont submergées, des zones rouges ignorées, des maisons et commerces détruits. Enquête sur un territoire en crise, où la mémoire collective s’efface et où les décisions politiques tardent à s’adapter à la réalité. Le documentaire révèle également les défis futurs, notamment en Île-de-France, où près d’un million d’habitants vivent en zone inondable.