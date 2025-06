Conférence

Fruit d’une vaste étude menée durant près de cinq ans dans plus d’une centaine d’établissements scolaires, l’ouvrage « Laïcité, discriminations, racisme. Les professionnels de l’éducation à l’épreuve » analyse l’action des professionnels de l’éducation (enseignants, personnel éducatifs et de santé, direction) aux événements du quotidien où s’expriment les tensions liées à la laïcité, aux discriminations ou au racisme. Par la diversité tant des situations que des institutions étudiées (collèges et lycées généraux et professionnels, enseignement public et privé confessionnel), cette observation des logiques d’action collectives et personnelles des professionnels présente un panorama inédit des attitudes face aux embûches relevant de questions socialement vives. En s’appuyant sur une méthodologie rigoureuse, l’ouvrage apporte également une réponse documentée à des a priori trop souvent instrumentalisés par des discours médiatiques ou partisans.