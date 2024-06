Podcast



Star de la série iconique Suits, Meghan Markle avait une vie toute tracée. On aurait pu la retrouver dans le dernier Fast and Furious ou dans une énième saga James Bond.

Mais non. À la place, elle intègre la famille royale britannique, se fait harceler par la presse et reste celle qui a enlevé le petit Harry aux Anglais. Meghan Markle aurait mieux fait de se casser une jambe le jour où elle l’a rencontré. Sauf que l’histoire en a décidé autrement. D’ailleurs, on vous la raconte.

Connaissez-vous l’histoire de Meghan Markle ?