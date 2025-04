Documentaire

Qui se cache derrière le couple le plus rebelle de la famille royale britannique, symbole de la modernité face au poids de la monarchie. Pourquoi Harry et Meghan ont-ils souhaité s’affranchir de leurs devoirs d’altesses royales? Ce podcast décrypte les secrets d’une décision qui a transformé le conte de fée du mariage de Harry et Meghan en un conflit familial et politique sans précédent. Une enquête signée Isabelle Quintard, Yves Couant et Franck Zahler.