Fin 2019, dans un commissariat de Pau, deux policiers se déchainent contre un adolescent de 16 ans, qui finit le tympan percé. Condamnés à 15 mois de prison avec sursis pour violences volontaires, les deux fonctionnaires sont radiés de la police. Mais à Pau, les syndicats dont Alliance vont s’opposer à la décision du ministère et obtenir la réintégration de leurs collègues. Aujourd’hui, ces deux policiers sont de nouveau sur le terrain. Comment les syndicats ont-ils réussi leur coup ? Quelles sont leurs méthodes et leur poids dans la maison Police ? Dans cette profession très exposée où le droit de grève est interdit, 70% des 150 000 policiers français sont syndiqués.