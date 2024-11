Documentaire

Sur la terre, il n’y a que quelques voyages mythiques. Celui que Philippe Gougler nous invite à faire ce soir commence au Laos, au pied de la grotte aux Mille bouddhas. À l’origine, elle était consacrée aux esprits du fleuve… Un fleuve puissant, qui dévale les pentes de l’Himalaya, irrigue la Chine puis le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Un fleuve qui a profondément marqué l’histoire des hommes : le Mékong. Un documentaire de Faut pas rêver.

Quel pays traverse le Mékong ?

Comme plusieurs pays traversent le fleuve, le Mekong est un lieu de croisière magique. Long de 4 350 km, vous pouvez descendre le fleuve et découvrir toute une variété de faunes et de flores le long de votre parcours. Pendant votre croisière, vous pourrez également faire escale dans les six pays où coule le Mékong. Vous pourrez ainsi visiter la Chine, la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et enfin le Viet Nam.

Votre voyage le long de ce fleuve débutera donc en Chine, sur les hauteurs du mont Guozongmucha, dans l’Himalaya. Vous pourrez, lors de votre croisière, voir les plantations de thé qui sont en partie irriguées par les eaux du fleuve. Après un bref passage en Birmanie, vous rejoindrez le Laos. Là, vous pourrez faire escale dans les nombres pagodes et temples bouddhistes qui longent le fleuve. Puis, votre voyage continuera vers la Thaïlande. Vous pourrez, si vous avez de la chance, apercevoir quelques éléphants sauvages venant se désaltérer le long du fleuve. Les rizières en Thaïlande sont très nombreuses, vous aurez en conséquence l’occasion d’en observer. Vous descendrez ainsi vers le Cambodge. Le fleuve Mékong passe tout près de la capitale Phnom Penh. Il est fortement conseillé d’y faire escale afin de visiter le palais royal, ainsi que l’un des plus grands marchés du monde. Vous aurez aussi l’occasion de vous arrêter près du site archéologique où se trouvent les temples d’Angkor. Enfin, vous arriverez au terme de votre voyage au Vietnam. Le Mékong se termine par un delta de neuf branches, appelé aussi fleuve des neuf dragons.

Tout au long de votre voyage et le long du fleuve du Mékong, vous pourrez découvrir les nombreuses espèces de poissons. Ces derniers permettent à la population locale de vivre du commerce de la pêche. Vous apercevrez également des villages de pêcheurs flottants avec les habitations et les commerces qui se déplacent sur le fleuve pour travailler.

Il existe plusieurs voyages incroyables à faire lorsque l’on peut. Faire une croisière sur le fleuve Mékong en fait partie. Vous pouvez ainsi vous renseigner sur les différentes offres de voyage à partir en consultant un site de voyage spécialisé dans les croisières exceptionnelles. Vous aurez ainsi la possibilité de recevoir la brochure des voyages proposés et faire votre choix de destinations. Il faut compter environ une quinzaine de jours pour découvrir une partie seulement du fleuve Mékong.