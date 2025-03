Conférence

Lorsque les politiques d’aménagement touristique de la montagne ont été lancées dans les décennies qui ont suivi la guerre, elles visaient à développer les activités économiques, mais aussi à enrayer le déclin démographique qui se prolongeait depuis trop longtemps. Ces objectifs ont d’abord semblé être atteints. Mais depuis une vingtaine d’années, on observe que de nombreuses communes du « périmètre à neige » enregistrent à nouveau des soldes migratoires négatifs : sur un premier échantillon de 27 communes supports de stations de sports d’hiver des Alpes du Nord (départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie), 23 ont été dans cette situation entre 2008 et 2013. Et 10 d’entre elles ont un solde négatif continu depuis 1990 !

Si l’attractivité touristique est toujours présente, elle ne s’est pas accompagnée d’une attractivité résidentielle. La conférence posera un constat précis de cette évolution et cherchera à dégager des pistes d’explication.