Documentaire



Les enseignes de grande distribution, en particulier celles du secteur discount comme Lidl, ont récemment adopté de nouvelles stratégies pour capter l’attention d’une clientèle plus jeune et plus connectée. Lidl, un des leaders du discount en Europe, mise désormais sur des partenariats innovants avec des influenceuses, souvent jeunes et présentes sur les réseaux sociaux, afin de dynamiser ses ventes. Cette approche, autrefois réservée aux marques de luxe ou de vêtements, trouve aujourd’hui sa place dans le secteur du discount. En collaborant avec ces jeunes femmes, souvent appelées « influenceuses », Lidl s’adapte aux codes du marketing digital moderne, tout en conservant son ADN d’enseigne accessible.