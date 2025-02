Documentaire

On ne choisit pas d’être pauvre. En revanche, on décide d’être bénévole ou travailleur social. Aux ‘Restos du cœur’, des ‘bien-portants’ comme vous et moi côtoient quotidiennement des gens dans un état de grande souffrance. Annette, Valentina, Raymonde, Monique, et les autres empoignent quotidiennement la misère des autres. Elles se frottent à ce qui nous fait peur : la déchéance.Peut-on payer de sa personne sans y laisser trop de plumes ? Quel est le prix de l’abnégation ?Réalisateur : Julie Talon