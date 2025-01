Podcast

Si les grands ensembles et les quartiers populaires étaient autrefois synonymes de progrès et de modernité, à l’image des cités radieuses conçues par Le Corbusier, ils ont vu depuis quelques décennies leur image s’effondrer dans notre imaginaire collectif.

Pour tenter de changer la donne, les pouvoirs publics, par la voix d’Emmanuel Macron, ont annoncé une consultation architecturale d’envergure baptisée « Quartiers de demain ». Dans dix quartiers dits prioritaires, les cabinets les plus prestigieux s’affronteront tout au long de l’année dans un concours d’architectes afin de proposer 10 nouvelles cités radieuses.

Mais avant de suivre ce concours au fil des mois à venir, Thomas Rozec, accompagné de Marie-Christine Jaillet, géographe et sociologue, et de Renaud Epstein, sociologue, a tenté de comprendre le désamour qu’ont vécu les quartiers populaires.

Merci à L’Europe des Projets Architecturaux et Urbains (EPAU) avec qui nous avons fabriqué cet épisode.

Programme B est un podcast de Binge Audio présenté par Thomas Rozec. Réalisation : Clément Morel. Production et édition : Charlotte Baix. Générique : François Clos et Thibault Lefranc. Identité sonore Binge Audio : Jean-Benoît Dunckel (musique) et Bonnie El Bokeili (voix). Identité graphique : Sébastien Brothier et Thomas Steffen (Upian). Direction des programmes : Joël Ronez.