Documentaire

Quel est le prix à payer pour devenir riche et célèbre ? Une question à laquelle six personnalités différentes – François Bayrou, Marie-José Pérec, Pierre Richard, Laurence Ferrari, Pierre Botton et Félicité Herzog – ont accepté de répondre. Interrogés par le psychanalyste Gérard Miller, ces témoins reviennent ce soir sur leur parcours tumultueux et se demandent si, au final, le jeu en valait la chandelle…

Réalisé par Gérard Miller

© MORGANE x DEUX CAFES L’ADDITION – 2013