Entre guerre, montée de l’extrême droite et effondrement climatique, comment continuer à vivre – et à lutter – quand l’actualité donne le vertige ? Peut-on encore espérer quand tout incite à la panique ? Comment ne pas sombrer dans l’impuissance politique ? Et si la joie, le soin et l’imaginaire étaient nos meilleures armes contre le fascisme ?