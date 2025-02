Podcast

L’Éducation à la Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle (EVARS) est au cœur d’un débat important sur le rôle de l’école et de la famille. Dispensé à seulement 20 % des élèves et sans horaires dédiés, cet enseignement soulève des questions éducatives, sociétales et spirituelles. Pourquoi l’EVARS est-elle si difficile à mettre en œuvre ? Quelle place doit-elle occuper dans le système scolaire ?