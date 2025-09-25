Documentaire

Alternative écologique à l’inhumation et à la crémation, l’humusation, déjà pratiquée aux États-Unis, n’est pas encore légale en Europe. Auprès de professionnels engagés en faveur de ce « compostage » respectueux des défunts et de la nature, ce documentaire trace les contours d’une véritable mutation culturelle.

Et si, après notre dernier souffle, nous nous transformions en terre fertile pour nourrir la vie ? En Europe, il n’existe pour l’heure que deux modes de sépulture : l’inhumation et la crémation. Or de plus en plus de voix s’élèvent en faveur d’une troisième voie : la « réduction organique naturelle » ou, plus poétiquement, l’humusation. En d’autres termes, le compostage des dépouilles humaines par le biais de l’activité microbienne du sol. Si cette idée paraît culturellement révolutionnaire, elle s’appuie pourtant sur la décomposition aérobie, perfectionnée par la nature depuis des millions d’années… Autorisée dans plusieurs États américains, la pratique est déjà appliquée avec succès dans deux d’entre eux, où les corps, enfermés dans des « cocons », sont transformés en terre en quelques mois. Sur l’Ancien Continent, des citoyens engagés plaident pour que ce mode de sépulture alternatif soit étudié, validé et légalisé. Ils imaginent de nouveaux rites funéraires, plus en phase avec l’urgence écologique et le désir croissant de réconcilier mort et vivant.

Cycle du vivant

Dans ce documentaire stimulant, porteur d’enjeux aussi bien politiques, législatifs et bioéthiques que philosophiques et spirituels, la documentariste Gazelle Gaignaire dresse un état des lieux de ces initiatives dans l’air du temps, qui semblent vouées à prendre de l’ampleur. De Bruxelles à Seattle en passant par un colloque à l’Assemblée nationale, elle suit quelques-uns de ces pionniers qui réinventent notre rapport à la fin de vie – à commencer par Cléo Duponcheel, jeune entrepreneuse de pompes funèbres belge à l’enthousiasme communicatif, qui travaille activement au développement de l’humusation dans son pays. Une manière, selon ses mots, de « joindre l’utile à l’agréable » : échapper à la finitude en continuant à nous inscrire, même après notre mort, dans le cycle mouvant du vivant.

Documentaire de Gazelle Gaignaire (France, 2024, 52mn) disponible jusqu’au 30/04/2026