Documentaire

Uniformes, règles strictes et des pensionnaires triées sur le volet.Bienvenue à la Maison d’Education de la Légion d’Honneur, lycée et pensionnat réservés aux jeunes filles dont les parents et aïeux ont reçu cette distinction. A St Denis, en région parisienne, cette institution créée par Napoléon a plus que jamais le vent en poupe et malgré ses codes surannés, on s’y presse à l’entrée…