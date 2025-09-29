Et si l’amour était bien plus politique qu’on ne le pense ? Dans ses travaux, la philosophe américaine et théoricienne du féminisme noir bell hooks croise son histoire intime avec le contexte social de l’Amérique patriarcale et ségrégationniste. Pour elle, les différentes formes d’oppression « sociale » se répercutent et dirigent nos relations, notamment amoureuses. Ainsi, l’amour n’arrive pas par accident.