Choisir une résidence pour seniors est une décision importante qui nécessite une réflexion approfondie et une évaluation minutieuse. Les...
Noémie de Lattre est autrice et actrice. Son stand-up féministe « L’Harmonie des genres » déconstruit les relations entre hommes et...
Comment ont évolué les schémas familiaux ces dernières années ? Quel rôle adopter pour avoir une posture juste dans...
La cérémonie du henné, une étape primordiale dans le mariage musulman
Chaque mois de septembre, c’est un défi. Coralie est à la tête d’une famille nombreuse. Dix enfants à habiller...
Une grossesse imprévue plus tard et ils se retrouvent à 5 à la maison. Leur quotidien change grandement.
Après 30 ans d’amour et 4 enfants, Jean-Paul et Véronique comprennent qu’ils ne s’aiment pas par hasard
Lors de la conférence Regards du jeudi 29 mars, le Crédit Agricole de Côtes d’Armor recevait Paul Dewandre. Auteur...
Pas facile d’élever un adolescent. Inquiétude, stress, les parents veulent souvent le meilleur et la relation peut tourner au...
S’engager ensemble, c’est le choix des couples que nous avons rencontrés. Dans des actions très différentes, comme la préparation...
Immersion au cœur des écoles pour enfants HPI en France. Ces élèves à haut potentiel intellectuel, souvent appelés surdoués...
Le film retrace 3 jours d’actualités sans papiers bruxelloises, entre l’arrestation du 29 avril 2008 devant l’office des étrangers...
« J’étais comme vous, je ne connaissais pas les autistes, je ne les avais même jamais rencontrés… Et puis, un...
Il y a quatre ans, l’équipe de Zone Interdite avait filmé une classe expérimentale du lycée Henri IV destinée...
Accompagner vos enfants aux âges clés nécessite une approche adaptée à chaque étape de leur développement.
Non loin de La Défense et de ses buildings, entre Courbevoie et Nanterre, l’Avenue Jenny offre un spectacle étonnant:...
Une famille nombreuse décide de passer une journée à la Dune du Pilat, mais les événements prennent une tournure...
Ghislaine, Laetitia, Patricia et Laurence, ont accepté de partager leurs grossesses hors du commun. Maman de 4 enfants, Ghislaine...
« Je ne suis pas le Père Noël ! » C’est ainsi qu’Emmanuel Macron, tout nouveau président de la République, s’adresse...
Ils ont entre 11 et 40 ans et ont un point commun : leurs parents sont prêts à tout...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site