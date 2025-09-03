Cette maman gitane doit s’occuper seule de ses deux enfants
En cette rentrée scolaire 2025, le sociologue Bernard Lahire tire la sonnette d’alarme : l’obsession de l’évaluation à l’école...
Il y a un grand décalage entre un salaiBien que le SMIC soit censé garantir un revenu de subsistance...
Entre la corvée des courses en supermarché et la solution miracle d’Internet, les familles françaises s’organisent pour alléger leur...
Floriane et Hervé sont à la tête d’une famille recomposée de sept enfants. Chaque année, ils transforment leur maison...
➡️ Notre famille ne ressemble à aucune autre – Reportage Matt, 45 ans, vit en Espagne. Un jour, il...
Comme dans une famille sur quatre, il élève ses enfants seul. Journées à rallonge, pensions alimentaires non reçues, comment...
Colocation senior ou EHPAD tunisien, des maisons de retraite d’un nouveau genre
La vie d’une famille soudée autour d’Andria né avec un petit truc différent. Une histoire pleine d’amour et d’humanité...
Karine n’a que 10 minutes par jour pour vivre.
Veille de procès près de Beauvais… Un choc entre 2 voitures, 5 morts sur la nationale. Florence a perdu...
Les applications mobiles ont apporté une révolution dans le monde des rencontres pour les célibataires. Que ce soit pour...
Plusieurs familles nombreuses font face à des changements importants : déménagements, préparations de baptême et gestion quotidienne à grande...
Commencer une nouvelle relation est souvent une expérience excitante et pleine de promesses. Cependant, il est essentiel d’être conscient...
Bordeaux, 7 h 30, devant les portes de la maison d’arrêt de Gradignan, de nombreuses familles attendent pour voir...
Marine, 16 ans, n’accepte pas ses rondeurs et alterne régimes et crises de boulimie. Sa mère tente de lui...
Comme 1.260 000 Français, Nathalie, France-Lise, Naoufel et Jeanine touchent le RMI (revenu minimum d’insertion). Ni fainéants, ni profiteurs,...
Jordan, 16 ans, est en couple depuis déjà 2 ans avec Sophie, qui a le même âge que lui....
Les rencontres peuvent être difficiles pour tout le monde, mais elles peuvent être particulièrement hasardeuses pour les membres LGBT....
Un an après le démantèlement de la jungle de Calais, que sont devenus les 8 000 à 10 000...
