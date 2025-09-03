Et s’il était possible de transformer le manque en force de vie, de faire des épreuves que nous traversons des tremplins ? Née prématurée, marquée par l’absence d’un père et une quête d’amour, Sarah Serievic a longtemps porté des masques sur scène et dans la vie. Actrice reconnue, elle ressent pourtant le vide derrière les applaudissements. Grâce à une profonde analyse et des rencontres marquantes, elle choisit de quitter le théâtre pour créer son “Théâtre Authentique”. Elle y accompagne chacun à enlever ses propres masques et à retrouver sa lumière intérieure.