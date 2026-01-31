Documentaire

Découvrez l’émouvante histoire de Nolwen, une petite fille atteinte de trisomie 21, qui part pour la première fois en colonies de vacances loin de sa famille. Suivez son adaptation, ses émotions et les défis qu’elle surmonte pendant ces deux semaines inoubliables. Plongez dans cette aventure où l’inclusion sociale et le soutien familial sont au cœur du récit.

