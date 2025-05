Documentaire

George et Suzanne, tous deux octogénaires, étaient depuis deux ans à la retraite quand ils ont décidé de revenir dans la vie active et de reprendre une boulangerie, leur tout premier métier. Et si leur entourage s’est mobilisé pour les aider, notamment pour le jour de l’ouverture, leur fils Philippe ne cache pas son inquiétude à l’idée de voir son père de 84 ans passer des nuits entières dans son fournil… Petite, Josiane rêvait d’une carrière artistique à laquelle elle a dû renoncer, faute de moyens. Alors elle a choisi la relève parmi ses 22 petits enfants : c’est Chanelle, 14 ans, qui sera mannequin. Josiane la pousse dans cette voie depuis qu’elle est toute petite, et Chanelle a déjà remporté de nombreux prix. Ce duo très complice s’apprête à vivre un événement de taille : le tout premier concours de beauté de Chanelle dans la catégorie des adolescents…