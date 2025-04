Documentaire

A l’occasion de la rentrée 2014, une importante réforme du numérique est lancée au sein de l’école en France. Le chantier est colossal : des équipements informatiques pour 70% des élèves et une création de programmes éducatifs numériques «made in France» d’ici 2020. Ces nouvelles mesures représentent à la fois une révolution pédagogique et économique. Ce marché concerne un million de professeurs et douze millions d’élèves. Les géants du high-tech, tels que Apple et Microsoft, multiplient les manœuvres pour imposer leurs tablettes et leurs logiciels. Alors que ces produits innovants font concurrence aux livres scolaires, des inquiétudes naissent sur l’impact des multinationales américaines dans l’école de demain et sur la place des enseignants. Enquête sur les dessous de cette révolution pédagogique.