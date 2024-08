Documentaire

Moqueries, brimades, coups, racket : pour certains élèves, l’école est devenu le lieu d’une violence ordinaire. Persécutés durant des mois ou des années par leurs camarades, ils ont vécu un enfer au quotidien. En France, près d’un million et demi de personnes seraient victimes de harcèlement au sein de l’institution scolaire. Ce phénomène, longtemps occulté par les professeurs et les autorités compétentes, peut mener très loin, jusqu’au suicide des victimes, impuissantes face à cet acharnement. Nié pendant des années, ce fléau semble aujourd’hui davantage pris en considération. Au printemps 2011 se tenaient les premières assises sur le sujet. Les histoires de Marie, Bruno, Pauline et Jonathan rendent compte du calvaire qu’ils ont traversé. Enfants, parents et harceleurs repentis prennent la parole et témoignent.