Documentaire

A Bitche, 5700 habitants, en Moselle à quelques kilomètres de la frontière allemande, près de la moitié des habitants sont des militaires, et leurs familles. La ville abrite un régiment d’artillerie. Or le 30 juin 2009, la totalité de la garnison, aura quitté les lieux pour satisfaire à la nouvelle carte militaire. Exit 1300 militaires, exit 2500 habitants au total avec leurs familles. Bitche peut-elle survivre à cette hémorragie soudaine? Que vont devenir les dizaines de commerçants et d’entreprises qui vivaient de la caserne et des militaires? Comment les habitants et les élus mènent-ils le combat contre cette disparition programmée de leur caserne, et peut être de leur ville? Quels sont les ressorts sur lesquels la ville compte rebondir? Documentaire réalisé par Aline Morcillon, montage de Raynald Lellouche