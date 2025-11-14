Documentaire

En Centre Bretagne, le plus difficile n’est pas de trouver un emploi mais un logement. Dans ces zones rurales, les travailleurs à la recherche de petites surfaces n’arrivent plus à trouver un toit. Pourtant, la Bretagne est une « bonne élève » en matière d’emploi avec un taux de chômage de 5%. C’est le paradoxe breton : des entreprises en plein essor mais qui n’arrivent plus à recruter.

Directeur d’un géant de la menuiserie, Dominique Lamballe est un patron qui veut embaucher mais qui n’y arrive pas. Même les candidats motivés finissent par se désister. Dans ce contexte de crise du logement, ce chef d’entreprise envisage de construire lui-même des maisons afin d’héberger ses futurs salariés.

Dans cette campagne bretonne, la crise du logement n’épargne personne. À 63 ans, Jean-François, fromager, arrive en fin de bail et son propriétaire veut récupérer sa maison. Il vit chaque jour avec l’angoisse de se retrouver sans domicile et à la rue.

Cécile Landuré tente par tous les moyens de trouver des solutions. À 43 ans, cette urbaniste finance et construit des nouveaux logements. En tant que directrice du pôle habitat de la communauté de communes de Loudéac, elle expérimente de nouveaux programmes : mini-HLM, “villages vacances” transformés en « villages de travailleurs ».

Face à l’urgence, la campagne bretonne se transforme en un immense laboratoire contre la crise du logement.

Reportage (France, 2025, 30mn) disponible jusqu’au 08/07/2028