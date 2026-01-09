Documentaire

Aujourd’hui les incarnations traditionnelles de la virilité sont remises en question, de la figure historique du héros de guerre au Don Juan conquérant, en passant par le chef de famille. Les hommes vivent désormais les effets de la marche vers l’égalité des genres. Ils abandonnent peu à peu leur position patriarcale historique. Certains sont enthousiastes, d’autres entrent en réaction, beaucoup s’interrogent encore face à l’extinction annoncée d’Homo Virilus.

En France, comme aux États-Unis, un fossé idéologique se creuse entre filles et garçons : « Les jeunes femmes nées entre 1995 et 2010 sont hyper-progressistes quand les hommes de leur âge sont hyper-conservateurs » selon Alice Evans, chercheuse à l’université de Stanford. « Des dizaines de millions de personnes qui occupent les mêmes villes, les mêmes lieux de travail, les mêmes salles de classe voire les mêmes maisons ne sont plus du même avis. C’est sans précédent. La génération Z, c’est en réalité deux générations et non une seule. »

Ce film donne la parole à des hommes de générations et d’origines différentes, qui nous livrent, sans tabou, leur perception de la construction du modèle masculin. Ces paroles intimes s’entremêlent avec des images d’archives qui nous replongent dans l’histoire. Les éclairages des historiens, sociologues, psychiatres parmi les plus grands experts de la thématique, accompagnent la narration pour nous aider à répondre à cette question brûlante : comment être un homme aujourd’hui ?