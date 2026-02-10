Y a-t-il quelque chose de commun entre la série américaine des années 1990 « X Files » et la sorcellerie ? Jean-Pierre Dozon part de l’hypothèse que les théories du complot et les interprétations conspirationnistes se forment sur un même mode explicatif. Fiction, cinéma, séries les illustrent, les renforcent et les propagent. Notre invité analyse le fondement politique et sociologique de cet imaginaire de la sorcellerie.