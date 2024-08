Documentaire



Yolanda, 78 ans, vit un cauchemar à Nice à cause de la prolifération des pigeons, attirés par une voisine qui les nourrit depuis 15 ans. Les balcons et trottoirs sont souillés par les fientes, provoquant des tensions croissantes entre les habitants. Malgré les efforts de la mairie et des services de nettoyage, la situation reste critique et la guerre des pigeons continue.