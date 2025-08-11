L’éducation est en pleine transformation. Ici, en France mais également partout dans le monde, elle subit des mutations telles que l’on peut parler de métamorphose. Nous devons donc changer d’approche, remettre en question une réalité qui nous est familière mais au sein de laquelle apparaissent de nouveaux besoins et défis. Il nous appartient de réinventer l’éducation, de repenser sa raison d’être et ses objectifs. Il devient indispensable d’accueillir et d’accompagner les élèves de manière beaucoup plus rapprochée. Si nous le faisons déjà en partie, nous devons maintenant dépasser notre quotidien et étudier les tendances internationales pour oser dépasser les freins, doutes et peurs qui nous retiennent parfois : une approche indispensable pour construire une nouvelle culture de l’école et transformer l’éducation en profondeur.