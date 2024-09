Documentaire



Chaque année, dès le milieu du mois de mai, les rayons des grands magasins se remplissent de cahiers de vacances. L’offre est de plus en plus diversifiée, on peut en trouver pour les enfants en maternelle comme pour les adultes. Parce que les vacances durent parfois trop longtemps au gout des parents, ils craignent que leur enfant oublie tout à la rentrée, et ces cahiers se vendent très bien. Mais ils ne font pas l’unanimité, certains parents et specilaistes de l’enfance pensent qu’ils contribuent au stress des élèves, toujours croissant.

Réalisateur : Zoé Renouard de Bussière